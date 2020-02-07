В России известный российский актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы и-за резкого приступа. У него обнаружили пневмонию. Об этом сообщает российские СМИ.

У 65-летнего актера начались серьезные проблемы с дыханием. Врачи экстренно увезли его в больницу, где у него диагностировали пневмонию.

Гаркалин является знаменитым актером театра и кино. В 2000 году ему присудили престижное звание заслуженного артиста России, в 2008-м получил звание народного артиста РФ.

Он играл в таких картинах как "Ширли-мырли" ,"Ландыш серебристый" и в постановках в театре.

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