В России срочно госпитализировали знаменитого актера [ Редактировать ]
В России известный российский актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы и-за резкого приступа. У него обнаружили пневмонию. Об этом сообщает российские СМИ.
У 65-летнего актера начались серьезные проблемы с дыханием. Врачи экстренно увезли его в больницу, где у него диагностировали пневмонию.
Гаркалин является знаменитым актером театра и кино. В 2000 году ему присудили престижное звание заслуженного артиста России, в 2008-м получил звание народного артиста РФ.
Он играл в таких картинах как "Ширли-мырли" ,"Ландыш серебристый" и в постановках в театре.
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