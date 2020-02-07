В Харькове в местном торговом центре на улице Одесской приключился курьезный случай. Отмечается, что в обувной магазин в Харькове забежала зеленая обезьяна. Животное на видео сняли посетители и опубликовали в сети.

Выяснилось, что зеленая мартышка сбежала из контактного зоопарка.

На видео запечатлено, как мартышка выпрыгивает на стеллаж

Ранее сообщалось, что забавные олени вышли на пробежку с мужчиной.

Добавим, стиральная машинка поставила попугая в тупик, а также собака приревновала кота.