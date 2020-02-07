В обувной магазин в Харькове забежала мартышка (видео) [ Редактировать ]
В Харькове в местном торговом центре на улице Одесской приключился курьезный случай. Отмечается, что в обувной магазин в Харькове забежала зеленая обезьяна. Животное на видео сняли посетители и опубликовали в сети.
Выяснилось, что зеленая мартышка сбежала из контактного зоопарка.
На видео запечатлено, как мартышка выпрыгивает на стеллаж
Ранее сообщалось, что забавные олени вышли на пробежку с мужчиной.
Добавим, стиральная машинка поставила попугая в тупик, а также собака приревновала кота.
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