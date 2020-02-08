В Таиланд прибыла группа спецназа на вертолете из Бангкока в ТЦ "Терминал-21". Они готовятся захватить или ликвидировать мужчину, который взял заложников.

Армия попросила СМИ не транслировать события, чтобы мужчина не имел никакой информации о дальнейших планах армии. Власти доставили мать стрелка и надеются, что она сможет убедить его сдаться.

Посетители торгового центра покидают здание, а власти пытаются максимально распространить информацию с просьбой к посетителям ТЦ как можно скорее уйти с места происшествия.

Как выяснилось, мужчина убил 17 человек и держит в заложниках 16 человек. Он профессиональный стрелок. У него с собой около 700 патронов.

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Напомним, солдат застрелил 12 людей в городе Накхонратчасима на северо-востоке от Бангкока, столицы Таиланда. Нападавшим оказался сержант Джаккрапант Томма. Он украл автомобиль Хамви со своей базы и отправился в ТЦ где расстреливал покупателей.

Ранее мы писали о том, что военный устроил страшную бойню на улице и взял заложников.