В воскресенье, 9 февраля, территории Британии достиг мощный шторм "Сиара". Непогода вызвала наводнения и разрушения по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным британской национальной метеорологической службы, порывы ветра достигают 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдается в Уэльсе.

В связи с непогодой в Британии наблюдаются проблемы с транспортом. Аэропорты "Хитроу" и "Гатвик" отменили некоторые внутренние и международные рейсы. Шторм также вызвал перебои на железной дороге, в частности падение на пути линий электропередач, деревьев и других объектов.

Кроме того, местные власти предупредили о возможных сильных наводнениях в более 200 населенных пунктах. В Йоркшире уровень воды может подняться до опасных показателей.

Ранее сообщалось, что вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение.