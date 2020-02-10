С марта 2019 года в столице Украины, Киеве, началась реконструкция Шулявского путепровода. С тех пор стоимость ремонтных работ постоянно увеличивается. О том, во сколько обходится проект пишет "Главред".

Изначально проект оценивался в 598,49 млн грн, позже стоимость повысилась благодаря дополнительным договорам до 830 млн грн, а в октябре прошлого года мост и вовсе подорожал до 1,05 млрд грн.

Теперь фигурирует совершенно другая цифра - общая стоимость реконструкции путепровода может увеличиться до 1,726 млрд грн. То есть, цена работ по Шулявскому мосту в итоге может в три раза превысить первоначально запланированную сумму.

Напомним, в Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост

Ранее сообщалось, что в Киеве прошли испытания Шулявского моста. По мосту, испытывая его на прочность, ездили восемь 30-тонных грузовиков.

А также, в сети появились фото после реконструкции Шулявского моста, который стоит на деревянных подпорках. Это строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен