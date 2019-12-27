В Киеве прошли испытания Шулявского моста (фото) [ Редактировать ]
Шулявский мост / Фото: twitter
В Киеве прошли испытания Шулявского моста. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter.
Путепровод обещают открыть для транспорта в ближайшие дни.
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"По мосту, испытывая его на прочность, ездили восемь 30-тонных грузовиков. В это время, по традиции, под путепроводом находились строители", - написал Кличко.
Раньше сообщалось о том, что Шулявский мост перестали строить. А также Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам.
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