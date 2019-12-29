Шулявский мост стоит на деревянных подпорках (фото) [ Редактировать ]
Шулявский мост
В Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост, который стоит на деревянных подпорках. Фото опубликовал в Facebook Богдан Тицкий.
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"Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так во всем опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен", - написал Богдан Тицкий.
Ранее сообщалось, что в Киеве прошли испытания Шулявского моста.
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