В Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост, который стоит на деревянных подпорках. Фото опубликовал в Facebook Богдан Тицкий.

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"Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так во всем опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен", - написал Богдан Тицкий.