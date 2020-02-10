Выглядеть красиво, чувствовать себя комфортно и иметь крепкое здоровье - вопрос не только природных данных, а и осознанного выбора человека. Современная стоматология предлагает спектр услуг, с помощью которых вы сохраните природную красоту зубов, восстановите утраченные здоровье и функциональность.

Одна из таких процедур - установка зубных коронок, которую профессионально, применяя мировой опыт и высококачественные материалы, выполнят врачи стоматологической клиники Porcelain в Киеве.

Установка коронок - процесс сугубо индивидуальный, результат которого зависит от опыта и знаний специалиста. Перейдя по ссылке, вы узнаете об особенностях установки, плюсах и минусах различных коронок, стоимости процедуры, а также сможете выбрать стоматолога, с которым пройдете путь восстановления зубов.

Металлокерамика - консенсус качества, стоимости и надежности

Металлокерамика, как следует из названия, производится путем соединения двух материалов - керамики и металла. В основе - прочный металл, сверху - керамическое покрытие. Срок службы - от 15 лет. Недостаток - до естественной прозрачности натуральных зубов ей далеко.

Коронки, неотличимые от родных зубов

Керамика без металлической основы и высокотехнологичные оксиды металлов - материалы, особенностью которых является их незаметность. Благодаря натуральным оттенкам и, главное, полупрозрачности, такие конструкции невозможно отличить от живых зубов.

Срок службы керамики составляет до 15 лет. Недостатком некоторых видов керамики считается хрупкость, потому на моляры такие коронки не ставят.

Коронки на зубы из оксидов металлов (алюминия и циркония) не имеют недостатков, кроме цены. Их стоимость в два раза выше, чем металлокерамики. Но это оправдано: прочность, как следствие - долговечность (устанавливаются на 20 лет), гипоаллергенность.

Качество установки коронки зависит от используемых материалов, технологий и, особенно, опытных рук талантливого стоматолога. Поэтому преимущества установки коронок в современной частной стоматологии Porcelain очевидны: