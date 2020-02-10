Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о результатах и первых успехах работы государственного приложения "Действие". Об этом он сообщил в Telegram.

Мобильное приложение "Действие" всего за 4 дня установили более 1,1 млн человек. "Действие" - безоговорочный лидер App Store и Google Play. Мы опередили Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp, - отметил глава Кабмина.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук раскрыл детали кадровых перестановок в Кабмине. А также премьер поставил "диагноз" Кабмину.