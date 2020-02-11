Сколько получили украинские министры за январь 2020 [ Редактировать ]
В Кабинете министров Украины опубликовал документ, в котором указаны заработные платы украинских министров. Соответствующая информация опубликована пресс-службой Кабмина.
Так, в январе больше всего денег получил уволенный на днях замминистра иностранных дел Сергей Кислица - ему после вычета налогов и сборов начислили 130,2 тыс. грн. Чуть более 100 тыс. получили замминистра социальной политики Наталия Ненюченко и замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан.
Из министров больше всего зарплаты получил министр иностранных дел Вадим Пристайко - 68269 грн, министр инфраструктуры Владислав Криклий получил 52679 грн, а министр внутренних дел Арсен Аваков - 47290 грн
В свою очередь, премьер Гончарук получил 33782 грн, вице-премьер Дмитрий Кулеба - 33841 грн, вице-премьер Михаил Федоров - 27713 грн.
Меньше всего получает министр Кабмина Дмитрий Дубилет - 12721 грн.
Раньше сообщалось о том, сколько получила пресс-секретарь Зеленского за 2019 год. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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