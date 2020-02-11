Смерть курьера Glovo: отец погибшего высказался о трагедии [ Редактировать ]
В заброшенном здании в центре Киева нашли тело молодого парня. Им оказался курьер популярной службы доставки Glovo Григорий Клименко. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что парня избили, ограбили (забрали 1300 грн и смартфон Huawei) и оставили умирать. Официальная причина смерти - переохлаждение.
Рядом с ним находились вещи, ключи и рюкзак Glovo. Медики "скорой" пытались спасти парня, но усилия оказались тщетными.
В то же время прокомментировал трагический случай и отец погибшего парня.
"Он был очень красивый и возвышенный мальчик. Он читал Аристотеля. Я, к сожалению, не научил его, что наше общество есть содружество гидр и мегер, а он искал среди нас возвышенных натур. Безусловно, что есть и такие, но мой любимый сын их не встретил", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в киевском метро умер мужчина.
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