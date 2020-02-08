В пятницу, 7 февраля, под Полтавой произошла жуткая трагедия. Соседи обнаружили труп мужчины без головы. Это оказался 55-летний односельчанин. Об этом сообщают "Факты".

"Тревогу забили соседи одиноко живущего мужчины, обнаружив на его подворье человеческие останки", - рассказала инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина.

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Она рассказала, что на вызов приехала следственно-оперативная группа, которая обследовала домовладение. Они нашли труп хозяина в погребе. Он был без головы. Человеческие останки оказались ее фрагментами.

Как выяснилось, мужчина умер естественной смертью в то время, когда спустился в погреб, и пролежал там несколько дней.

Дверь в погребе была открыта, поэтому туда проникли бродячие собаки, которые перегрызли горло покойнику и вытащили голову на поверхность.