Под Полтавой нашли растерзанное тело мужчины без головы [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, под Полтавой произошла жуткая трагедия. Соседи обнаружили труп мужчины без головы. Это оказался 55-летний односельчанин. Об этом сообщают "Факты".
"Тревогу забили соседи одиноко живущего мужчины, обнаружив на его подворье человеческие останки", - рассказала инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина.
Она рассказала, что на вызов приехала следственно-оперативная группа, которая обследовала домовладение. Они нашли труп хозяина в погребе. Он был без головы. Человеческие останки оказались ее фрагментами.
Как выяснилось, мужчина умер естественной смертью в то время, когда спустился в погреб, и пролежал там несколько дней.
Дверь в погребе была открыта, поэтому туда проникли бродячие собаки, которые перегрызли горло покойнику и вытащили голову на поверхность.
Ранее сообщалось, что собака сожгла дом, включив микроволновку. Известная ведущая натравила своих собак на прохожих, размахивая "корочкой". На двух женщин напали бойцовские собаки, хозяином которых является известная украинская журналистка. Пострадавших госпитализировали в больницу.
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