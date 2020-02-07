В киевском метро умер мужчина [ Редактировать ]
В пятницу утром, 7 февраль, в Киеве на станции метро "Лесная" умер пассажир. Об этом сообщает "Сегодня"
Инцидент произошел в период с 8:00 до 8:30.
"Да, такой случай был. Человеку стало плохо, а прибывшие на место медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, умерший был киевлянином.
"Мужчине 1951 года рождения стало плохо в вагоне поезда. Ему помогли выйти из вагона, увы, он скончался на перроне станции. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", - рассказали в полиции.
На перроне метро Лесной лежит труп 😪
Публикация от Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta)
Это далеко не первый трагический случай смерти в метро. Так, недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина. Раньше сообщалось о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".
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