Принц Уильям привык редко показывать свои чувства на публике. Но он очень любит свою жену Кейт, поэтому готовит для свой нее нечто особенное ко Дню влюбленных.

"Уильям очень милый, он романтик в глубине души. Я уверена, что это будет открытка и подарок, который отразит его заботу и любовь к Кейт и удивит ее. Он сделает все, чтобы в этот день она почувствовала себя особенной. Вероятнее всего, они устроят тихий домашний ужин", - рассказала Кэти.

Кейт Миддлтон неоднократно признавалась, что ее сердце принц Уильям покорил в том числе благодаря своим кулинарным способностям. Герцог Кембриджский при наличии времени с удовольствием балует свою семью вкусными завтраками.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.