Убийство Шеремета: Дугарь назначили несколько экспертиз [ Редактировать ]
Медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, назначили две экспертизы. Об этом написал адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.
"Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - написал он.
Адвокат также рассказал, что постановление об изъятии образцов почерка не соответствует требованиям. В нем не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, нет информации о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение постановления.
"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом", - добавил адвокат.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
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