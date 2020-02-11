Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он очень рад продолжению расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом глава государства рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленского спросили, не жалеет ли он о том, что посетил презентацию результатов расследования убийства Павла Шеремета.

"Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело", - рассказал он.

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Он также рассказал, что заставит извиниться сотрудников правоохранительных органов, если их обвинения окажутся необоснованными.

"Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум", - заявил Зеленский.

Также он добавил: "они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.