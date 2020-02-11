Вашингтон виділить гроші на боротьбу з російською пропагандою [ Редактировать ]
Вашингтон виділить майже 800 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою. Про це повідомили в посольстві України у США. Більшу частину грошей нададуть країнам Європи та Центральної Азії для протидії кремлівській дезінформації. Решту відповідним фондам.
Кошти закладуть у бюджет Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку.
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