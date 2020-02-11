Інфікованих коронавірусом українців доправили до японської лікарні [ Редактировать ]
Скалецька додала, що зараз лікарі перевіряють стан здоров'я п'яти українців, які нещодавно повернулися з Китаю та звернулися до медиків через нездужання.
А ось двох інфікованих коронавірусом українців - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess - уже доправили до однієї з японських лікарень. Зараз на кораблі, що стоїть на двотижневому карантині поблизу Йокогами - триває евакуація решти пасажирів. На облавку - понад 3 тисячі 600 осіб. На берег передусім відправляють літніх людей та з хронічними захворюваннями - таких там більше як половина. На причалі готуються прийняти першу групу - чергують карети "швидкої" та медики в захисних костюмах. Нагадаю, коронавірус виявили в ста тридцяти п'яти пасажирів і членів команди лайнера.
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