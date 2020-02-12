Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что имеет стопроцентную информацию о подготовке нового покушения на него и его семью. Об этом Соболев заявил в видеообращении.



При этом он добавил, что несмотря на наличие такой же информации в полиции и приказа главного следственного управления об обеспечении пострадавших госохраной, в пятницу, 7 февраля, полиция города Киева сняла охрану до понедельника.



"С пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос - это случайность?", - сказал Соболев и добавил, что за последние два месяца полиция не продвинулась в расследовании.



Известно, что депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить для него время, чтобы он мог предоставить всю имеющуюся у него информацию для предотвращения новых убийств.



"У меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, с помощью которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, но и предотвратить много новых смертей", - отметил Соболев.

Напомним, 1 декабря в Киеве стреляли в автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев со своими родными. Пуля попала в его трехлетнего сына, он погиб.

Полиция установила, что стреляли из окна квартиры и задержала двух подозреваемых исполнителей преступления, суд взял их под стражу, в январе продлил арест еще на два месяца.

Раньше сообщалось о том, что депутат Соболев обратился к генеральному прокурору. Также мы писали, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.