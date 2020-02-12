Известная украинская певица Джамала, которая недавно поразила нарядом с оголенными плечами, шокировала фанатов прекрасной новостью. Певица рассказала о том, что она беременна во второй раз. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,Как взвешенная крупа, норма.Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама.И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.И со вселенной внутри ожидаю тебя,Да что там — души не чаю.Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний", - подписала фото певица.

Читайте также Анна Седокова неожиданно показала "беременный" живот

Фанаты были в восторге от этой новости и принялись поздравлять Джамалу.

"Вы снова беременны?", "Какая прекрасная новость", " Счастья и здоровья ребеночку и Вам", "Дааааа!!!! Знала!!! Поздравляю и люблю всем сердцем", " Молодцы! Поздравляем Вас ребята с таким даром, догоняйте нас", "Поздравляю!!! Здоровья, всего-всего!! Люблю", - комментировали в сети.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль поразила фанатов новым фото, а также Каменских кардинально сменила имидж.

Мы сообщали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.