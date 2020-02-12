Под Донецком мужчина сбил школьника на переходе [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, под Донецком мужчина сбил школьника и скрылся с места преступления. Полиция вскоре задержала мужчину. Об этом пресс-служба полиции области.
Полицейские приехали на место аварии, где пострадал ребенок. Шестиклассник получил телесные повреждения. Водитель скрылся с места преступления. Через час его задержали. Как выяснилось, водителем автомобиля оказался 19-летний житель города.
По факту продолжается досудебное расследование по ч.1 ч. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
Кроме того, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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