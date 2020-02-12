Под Львовом сотрудников полиции подозревают в распространении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, один из начальников райотдела области и его помощник привлекли наркозависимого к сбыту наркотиков.

Читайте также Известного российского рэпера кладут в наркоклинику

"После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно наращивали "результаты" работы отдела", - добавили в СБУ.

Полицейских задержали во время того, как они пытались передать амфетамин и каннабис. СБУ предъявит им подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.

Мужчинам "светит" срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что преступники спрятали наркотики на миллиард долларов в колонках. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 млрд австралийских долларов ($828,7 млн).

Также мы писали о том, как 18-летний студент готовил и торговал наркотиками в Telegram.