Под Львовом двух полицейских уличили в сбыте наркотиков [ Редактировать ]
Под Львовом сотрудников полиции подозревают в распространении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Как выяснилось, один из начальников райотдела области и его помощник привлекли наркозависимого к сбыту наркотиков.
"После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно наращивали "результаты" работы отдела", - добавили в СБУ.
Полицейских задержали во время того, как они пытались передать амфетамин и каннабис. СБУ предъявит им подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.
Мужчинам "светит" срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о том, что преступники спрятали наркотики на миллиард долларов в колонках. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 млрд австралийских долларов ($828,7 млн).
Также мы писали о том, как 18-летний студент готовил и торговал наркотиками в Telegram.
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