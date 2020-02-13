В феврале некоторые знаки зодиака могут значительно продвинуться по карьерной лестнице и добиться серьезных успехов в работе. Астролог Павел Глоба, какие три представителя зодиакального круга станут настоящими счастливчиками в этом месяце. Об этом пишет "РБК Украина".

Скорпион

16 числа вам может открыться какая-то важная информация, и это подтолкнет вас к тому, чтобы пересмотреть свои прежние стремления и планы. В итоге вас посетит такое количество новых интересных идей, что вам будет чрезвычайно сложно выбрать среди них какую-то одну.

вам может открыться какая-то важная информация, и это подтолкнет вас к тому, чтобы пересмотреть свои прежние стремления и планы. В итоге вас посетит такое количество новых интересных идей, что вам будет чрезвычайно сложно выбрать среди них какую-то одну. 17 числа общение с другими людьми будет иметь для вас особенно важное значение. Работайте над укреплением отношений с Вашим коллективом. Поддержка Ваших товарищей по работе будет вам просто необходима.

общение с другими людьми будет иметь для вас особенно важное значение. Работайте над укреплением отношений с Вашим коллективом. Поддержка Ваших товарищей по работе будет вам просто необходима. 18 числа у вас будет шанс реализовать какие-то ранее нереализованные возможности. Действуйте решительно и не стесняйтесь при необходимости обращаться за помощью - как финансовой, так и практической. И если кто-то из окружающих будет высказывать критику в Ваш адрес, спокойно к ней отнеситесь и постарайтесь найти в ней "крупицу истины".

Рыбы

16 числа вам откроется какая-то важная информация, и вам будет необходимо согласовать с ней свои текущие стремления и цели. Кроме того, этот день хорошо подойдет для того, чтобы обновить свой имидж, заняться поиском полезных связей и во всеуслышание заявить о себе. Также вам не помешает попробовать восстановить контакт со своими прежними соратниками и коллегами. Вполне возможно, что они помогут вам добиться значительного карьерного прогресса.

вам откроется какая-то важная информация, и вам будет необходимо согласовать с ней свои текущие стремления и цели. Кроме того, этот день хорошо подойдет для того, чтобы обновить свой имидж, заняться поиском полезных связей и во всеуслышание заявить о себе. Также вам не помешает попробовать восстановить контакт со своими прежними соратниками и коллегами. Вполне возможно, что они помогут вам добиться значительного карьерного прогресса. 18 число прекрасно подходит для того, чтобы начать все с чистого листа. В скором времени перед вами откроются новые, крайне заманчивые горизонты, и вы почувствуете, что вам выпал шанс добиться осуществления многих своих сокровенных грез. Храните верность своим истинным амбициям, и вы обязательно найдете путь их реализации.

Близнецы

16 числа постарайтесь до конца разобраться в своих истинных амбициях. А затем, воспользовавшись этой информацией, постарайтесь облечь свои цели в документально оформленный вид. Последующие дни хорошо подходят для того, чтобы внести в свои первоначальные замыслы необходимые корректировки.

постарайтесь до конца разобраться в своих истинных амбициях. А затем, воспользовавшись этой информацией, постарайтесь облечь свои цели в документально оформленный вид. Последующие дни хорошо подходят для того, чтобы внести в свои первоначальные замыслы необходимые корректировки. Кроме того, 17 числа Вам может открыться какая-то важная информация, которая поможет Вам осуществить на финансовом или профессиональном фронте своей жизни ряд существенных перемен. Оставьте все изжившие себя методы и подходы позади. Этим вы расчистите путь к новым финансовым успехам.

Вам может открыться какая-то важная информация, которая поможет Вам осуществить на финансовом или профессиональном фронте своей жизни ряд существенных перемен. Оставьте все изжившие себя методы и подходы позади. Этим вы расчистите путь к новым финансовым успехам. 23 число знаменует начало нового цикла на профессиональном фронте Вашей жизни. А по прошествии двух дней вы сможете четко оценить свое нынешнее положение и открыть перед собой новые перспективы. В конце месяце вы почувствуете, что в Вашей карьере наступает поворотный момент. Воспользуйтесь этой возможностью пересмотреть важные деловые и финансовые контракты или полностью переработать свою бизнес-стратегию.

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