Доставку посылок в Китай остановили [ Редактировать ]
Из-за коронавируса украинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрпошты".
Сообщается, что, несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну.
Также сообщается, что все принятые до 11 февраля отправления будут доставлены, но сроки доставки могут быть изменены.
В то же время доставка посылок из Китая тоже может задерживаться в связи с сокращением числа авиарейсов.
Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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