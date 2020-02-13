Из-за коронавируса украинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрпошты".

Сообщается, что, несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну.

Также сообщается, что все принятые до 11 февраля отправления будут доставлены, но сроки доставки могут быть изменены.

В то же время доставка посылок из Китая тоже может задерживаться в связи с сокращением числа авиарейсов.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.