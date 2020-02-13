Ни для кого не секрет, что испорченные продукты не рекомендуется есть, так как они могут нести опасность для нашего организма и навредить ему. Специалисты отмечают, что подгнившие участки на луке говорят о присутствии в нем афлатоксина, вещества, которое проявляет себя в виде черных отметин на луковице. Он, в том числе, увеличивает вероятность развития рака печени. Об этом передает newsyou.info.

В природе встречается несколько типов афлатоксинов, однако четыре из них - B1 , B2 , G1 и G2 - представляют особую опасность, поскольку они обнаруживаются во всех основных продовольственных культурах. Самым распространенным источником воздействия афлатоксинов на человека являются контаминированные (загрязненные) орехи и зерновые, а также продукты и переработки.

Ученые подчеркивают, что афлатоксины - сильные канцерогены, которые могут поражать все органы, особенно печень и почки. Они также приводят к раку печени и ассоциируются с другими видами онкологии.

Отмечается, что канцерогенный потенциал афлатоксинов значительно возрастает на фоне вируса гепатита В. Кроме того, афлатоксины оказывают иммуносупрессорное действие, что может снизить способность организма сопротивляться возбудителям инфекций (например, ВИЧ, туберкулеза и т.д.).

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