Множество из нас пренебрегает завтраком по разным причинам. Некоторые не успевают, другие не могут утром есть. Однако, специалисты отмечают, что более поздние завтраки заставляют нас полнеть, даже если мы не употребляем больше калорий - для появления лишнего веса достаточно сдвинутого времени приема пищи.

Заключение об этом было сделано после проведенных испытаний с участием более 1100 студентов из Испании и Мексики. Специалисты анализировали, в какое время добровольцы съедали свои завтраки, обеды и ужины в будни и выходные дни.

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Оказалось, что не зависимо от количества потребляемых калорий, сна и физической активности одно лишь изменение времени завтрака на более позднее является самостоятельным фактором полноты.

"Сдвиг завтрака на три с половиной часа в выходные дни вызывал у людей самое резкое увеличение веса. Например, это происходило, если в рабочие дни человек завтракал в 8 часов утра, а в субботу и воскресенье - в 11.30", - сообщили авторы проекта.

Ученые резюмируют: чем значительнее сдвигается время завтрака в выходные дни по сравнению с буднями, тем выше риск появления лишнего веса. По их словам, подобные временные сдвиги в приемах пищи могут содействовать жировым отложениям в области талии и развитию висцерального ожирения.

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