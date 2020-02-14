Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, ко Дню святого Валентина презентовала новый клип на песню "Lollipop". Видео уже доступно к просмотру на YouTube NKofficial.

Это совместная композиция певицы с испанским исполнителем Juan Magan. Кстати, в клипе NK и Magan играют влюбленную пару.

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"Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть", - написала певица на своей официальной страничке в Instagram.

Каменских поблагодарила Juan Magan за совместную работу, а также рассказала подробности о съемках.

Запись песни происходил на студии звукозаписи в США. Известно также, что ранее на этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие.

Juan Magan тоже прокомментировал совместную работу с Настей Каменских: "NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт".

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