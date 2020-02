Счастлива порадовать вас нашей совместной работой @juanmagan! Смотрите горячий клип «Lollipop» уже на youtube NKofficial по ссылке в моем профиле❤️ ⠀ Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра «Electro Latino» и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др. ⠀ Спасибо тебе за теплые слова о нашей совместной работе: «NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт», - прокомментировал Juan Magan. ⠀ Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. ⠀ Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. «Lollipop» - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым💋 ⠀ Песню мы записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие. ⠀ Рады создавать музыку, которая не знает границ! 🇪🇸 + 🇺🇦 ⠀ @tatabelinina это наша очередная работа после «Peligroso» и снова это ❤️💥 ______ Info for media: [email protected] #nice2cu #vipmusicrecords

