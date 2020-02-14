У Мюнхені стартує міжнародна безпекова конференція [ Редактировать ]
Сьогодні у німецькому Мюнхені розпочинає роботу 56 конференція з питань безпеки. На форумі йтиметься про військову співпрацю країн Європи, торкнуться і енергетичної безпеки - зокрема, спорудження "Північного потоку-2". Окрім цього, говоритимуть про клімат та охорону здоров'я. І зокрема, про епідемію коронавірусу.
Цьогоріч на конференції чекають понад 40 глав держав та урядів. Прибуде і українська делегація на чолі з президентом. Він виголосить промову на окремій сесії, присвяченій ситуації на Донбасі. На запрошення організаторів форум відвідає і Петро Порошенко. П'ятий президент планує порушити питання про невиконання Росією Мінських домовленостей. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не відкидає зустрічі на полях конференції "нормандської четвірки" - щоправда у форматі глав МЗС.
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