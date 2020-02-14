США ввели нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Нові санкції проти РФ. Сполучені Штати запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі.
У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії. Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями.
Тож відтепер державні відомства США не можуть торгувати з виробниками, що потрапили в чорний список. Санкції діятимуть два роки.
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