Нові санкції проти РФ. Сполучені Штати запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі.

У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії. Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями.

Тож відтепер державні відомства США не можуть торгувати з виробниками, що потрапили в чорний список. Санкції діятимуть два роки.