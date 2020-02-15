В субботу, 15 января, стало известно, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил вероятность войны между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал NBC.

По словам Зарифа, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде Иран и Соединенные Штаты Америки были очень близки к войне. Он добавил, что отношения между странами остаются напряженными.

"Мы были очень близки к войне", - заявил Зариф.

Глава иранского МИД отметил, что сразу же после убийства Сулеймани Тегеран получил от госсекретаря США Майк Помпео "крайне неуместно" послание, в котором содержались неприкрытые угрозы в адрес Ирана. Однако Зариф отказался раскрывать содержание послания.

Кроме того, Зариф прокомментировал удары по базе в Ираке, где размещались американские военнослужащие.

"Нашей целью было продемонстрировать США, что если они будут убивать граждан Ирана, то нанесем удар в ответ", - подчеркнул глава МИД Ирана.

Ранее мы писали, что в Ираке начался вывод войск США.