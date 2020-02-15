Иран оценил вероятность войны с США [ Редактировать ]
В субботу, 15 января, стало известно, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил вероятность войны между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал NBC.
По словам Зарифа, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде Иран и Соединенные Штаты Америки были очень близки к войне. Он добавил, что отношения между странами остаются напряженными.
"Мы были очень близки к войне", - заявил Зариф.
Глава иранского МИД отметил, что сразу же после убийства Сулеймани Тегеран получил от госсекретаря США Майк Помпео "крайне неуместно" послание, в котором содержались неприкрытые угрозы в адрес Ирана. Однако Зариф отказался раскрывать содержание послания.
Кроме того, Зариф прокомментировал удары по базе в Ираке, где размещались американские военнослужащие.
"Нашей целью было продемонстрировать США, что если они будут убивать граждан Ирана, то нанесем удар в ответ", - подчеркнул глава МИД Ирана.
Ранее мы писали, что в Ираке начался вывод войск США.
по теме
Трамп жестко отреагировал на возможность переговоров с Ираном
В воскресенье, 26 января, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров
Россия отреагировала на масштабные санкции США
В пятницу, 14 февраля, стало известно, что посольство России в Вашингтоне отреагировало на санкции
США ввели масштабные санкции против России
Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства
Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы
Президент США сделал важное заявление
Вспышка коронавируса: в США зафиксирован еще один случай заболевания
Заболевание пневмонией, вызванной коронавирусом, было подтверждено у 20-летнего жителя Бостона