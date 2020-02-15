В субботу, 15 февраля, стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении в совершении заказного убийства известного пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Установлено, что о подозрении в непосредственном совершении убийства, которое было квалифицировано как заказное, сообщили гражданину Кыргызстана, 1982 года рождения (пункт 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК Украины).

Также о подозрении сообщили подельнику исполнителя, который доставлял его к месту преступления (пункт 6, 11, 12 части 2 статтьи 115 и части 3 статьи 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура просит поместить фигурантов дела под стражу без определения размера залога.

Напомним, убийство произошло 2 февраля на улице Саксаганского. Там неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Как выяснилось, погибшим оказался Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.