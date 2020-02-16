В воскресенье, 16 февраля, в Киеве задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, которого называют "смотрящим за Запорожьем". Видео его задержание появилось в сети. Об этом сообщает "Страна".

Мужчину задержали в киевском торговом центре "Атмосфера". Ему выдвигают обвинения в создание преступной группировки, вымогательство, хищение бюджетных средств а также отмывание доходов.

Читайте также В центре Москвы произошла жуткая резня в храме

Он был в международном розыске с 2014 года. Теперь ему грозит срок в 15 лет лишения свободы.

Напомним,что в Киеве поймали криминального авторитета Евгения Анисимова.