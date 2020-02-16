Задержание "смотрящего за Запорожьем": в сети появилось видео [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 февраля, в Киеве задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, которого называют "смотрящим за Запорожьем". Видео его задержание появилось в сети. Об этом сообщает "Страна".
Мужчину задержали в киевском торговом центре "Атмосфера". Ему выдвигают обвинения в создание преступной группировки, вымогательство, хищение бюджетных средств а также отмывание доходов.
Он был в международном розыске с 2014 года. Теперь ему грозит срок в 15 лет лишения свободы.
Напомним,что в Киеве поймали криминального авторитета Евгения Анисимова.
Ранее мы писали о том, что под Киевом задержали криминального авторитета. Мужчину подозревают в организации убийства участника АТО в 2017 году. Он находился в розыске и вел конспиративный образ жизни. Также, его подозревают в "крышевании" игорного бизнеса.
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