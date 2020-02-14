Популярная российская блогерша Ида Галич впервые показа своего сына. Она с супругом Аланом Басиевым назвали мальчика Леоном. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram.

Звезда позирует на фото со своим новорожденным сыном и огромной семьей.

"Добро пожаловать в семью, малыш Леон. Тебе досталась огромная семья со своими обычаями и традициями(на фото представлена лишь малая часть) будь достойным мужчиной и береги то, что тебе подарила жизнь - таких крутых людей, связанных семейными узами", - трогательно подписала фото звезда.

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"Поздравляю всю вашу семью!!! Леону счастья!", "Я так за вас рада, будто у меня сестра родила. Счастья вам и здоровья. Очень очень за вас рада. У малыша самые лучшие мама и папа", "Поздравляю счастья вам", "Ида, ты шикарная", "Ида, ты самая классная", "Идочка!Поздравляю вас!!Малышу здоровья!Обожаю вашу семейку", - поздравляли все молодых родителей.

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