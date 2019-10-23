Маша Ефросинина показала повзрослевшую дочь (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно удивила дорогостоящим нарядом, показала взрослую дочь Нану. Редкое фото своего чада звезда разместила в Instagram.
В комментарии к посту Ефросинина дала парочку рекомендаций, как себя занять, если вы путешествуете на самолете.
Фото: Нана и Маша Ефросинины / instagram.com/mashaefrosinina
В комментариях поклонники написали о том, что Нана очень много унаследовала от мамы. Некоторые даже назвали дочь копией Ефосининой. Кроме того, они подчеркнули, что звезда выглядит очень молодо и даже сначала не поверили, что у нее такой взрослый ребенок.
"Красотки", "Это что твоя дочь?", "Копия мама!", "Как две капли воды", "Как быстро летит время", "Очень похожа на тебя", - восхищались фанаты.
Ранее мы писали о том, что Маша Ефросинина снялась топлес, а также Лобода показала повзрослевшую дочь.
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