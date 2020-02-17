В понедельник, 17 февраля, правительство Украины опубликовало отчет о своей деятельности за 2019 год. В нем идет речь о том, что Кабмин по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.

В заслуги нынешний Кабмин приписывает:

обеспечение доступности лекарств

повышение качества образования

защита детей-сирот.

"С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для снижения сумм в платежках за тепловую энергию, которое уже стало реальностью для значительной части домохозяйств", - говорится в документе.

Кроме того, значительное внимание уделено обеспечению макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса.

С полным отчетом можно ознакомится по ссылке.

Ожидается, что Кабмин представит отчет в Верховной Раде на заседании 21 февраля.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая.