Кабмин опубликовал отчет о работе за 2019 год [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, правительство Украины опубликовало отчет о своей деятельности за 2019 год. В нем идет речь о том, что Кабмин по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.
В заслуги нынешний Кабмин приписывает:
- обеспечение доступности лекарств
- повышение качества образования
- защита детей-сирот.
"С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для снижения сумм в платежках за тепловую энергию, которое уже стало реальностью для значительной части домохозяйств", - говорится в документе.
Кроме того, значительное внимание уделено обеспечению макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса.
С полным отчетом можно ознакомится по ссылке.
Ожидается, что Кабмин представит отчет в Верховной Раде на заседании 21 февраля.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая.
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