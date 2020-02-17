Американська біотехнологічна компанія заявила, що створила вакцину проти вірусу COVID-2019 і починає випробування. А у Китаї розпочали виробництво ліків від смертельної недуги.

Препарат, який вважають потенційно ефективним у боротьбі з новим коронавірусом, схвалило американське державне управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами.

Уперше медикамент дозволили внести до переліку ліків для терапії хвороби. За останніми даними, від атипової пневмонії, спричиненої COVID-2019, померло 1775 людей.

Підтверджених випадків зараження у Китаї сімдесят одна тисяча. Причому медики фіксують уповільнення епідемії, а вилікувати вдалося майже одинадцять тисяч пацієнтів.