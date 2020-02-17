Українських селян не можна позбавляти права на соцзахист - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Селян не можна позбавляти права на соціальний захист. Так відреагували в Конфедерації профспілок України на заяву уряду про те, що у фермерів, які продадуть свої паї або отримають за них додаткові кошти - заберуть субсидії. Очільник профспілок Сергій Каплін називає такі дії неприпустимими.
"Цей шматок землі селяни заробили важкою працею, потом і кров'ю. А сьогодні їм потрібна підтримка, підтримка уряду. Підтримка президента. підтримка парламенту і їх не можна позбавляти ніяких субсидій. Навпаки, ми повинні добувати більше власного газу, у нас розвідано 1,2 трильйони кубів. Ми повинні цей дешевий газ віддавати передусім найнезахищенішим верствам населення. І землю продавати теж не можна дозволяти. 42 мільйони гектарів землі, які є сьогодні в нашій країні, якщо навіть кожна буде приносити 200-300 доларів кожного року - це можливість протягом наступних п'яти - трьох років збільшити втроє, вчетверо розмір пенсій", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.
по теме
Кабмін зобов'язали переглянути порядок формування прожиткового мінімуму - Сергій Каплин
Суд зобов'язав Кабінет Міністрів переглянути порядок формування прожиткового мінімуму. Про це повідомив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін
Юлія Світлична на зустрічі у Краснограді з аграріями та тваринниками назвала головні кроки для економічного зростання сільськогосподарської галузі в Україні
Тваринники для виживання й розвитку господарств дотацій у держави не просять. Кажуть, їм би допомогло - повернення пільгового режиму ПДВ
"Золотий парашут" після звільнення: Сергій Каплін обурений компенсацією та вимагає розслідування діяльності очільника "Нафтогазу"
Звільнять - компенсують. Очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв підтвердив інформацію, що держава виплатить йому компенсацію у разі дострокової відставки
Аграрії вимагають скоротити обсяги землі в одні руки й провести Всеукраїнський референдум щодо продажу землі
Зменшити обсяги землі в одні руки й провести Всеукраїнський референдум щодо продажу землі. Такі вимоги аграріїв до законопроєкту про обіг сільгоспземель
Сергій Каплін закликає винести на референдум найважливіші закони України
Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін переконаний: зараз від голосування парламенту залежить доля українців, тож вони мають брати участь у визначенні майбутнього держави
Сергій Каплін закликав до ліквідації "Нафтогаза" та реформування українського газовидобування
Гроші, які "Нафтогаз" отримав від Росії за рішенням Стокгольмського арбітражу, мають піти на розвиток національного газовидобутку. Так вважає голова конфедерації профспілок України Сергій Каплін