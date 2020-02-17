Селян не можна позбавляти права на соціальний захист. Так відреагували в Конфедерації профспілок України на заяву уряду про те, що у фермерів, які продадуть свої паї або отримають за них додаткові кошти - заберуть субсидії. Очільник профспілок Сергій Каплін називає такі дії неприпустимими.

"Цей шматок землі селяни заробили важкою працею, потом і кров'ю. А сьогодні їм потрібна підтримка, підтримка уряду. Підтримка президента. підтримка парламенту і їх не можна позбавляти ніяких субсидій. Навпаки, ми повинні добувати більше власного газу, у нас розвідано 1,2 трильйони кубів. Ми повинні цей дешевий газ віддавати передусім найнезахищенішим верствам населення. І землю продавати теж не можна дозволяти. 42 мільйони гектарів землі, які є сьогодні в нашій країні, якщо навіть кожна буде приносити 200-300 доларів кожного року - це можливість протягом наступних п'яти - трьох років збільшити втроє, вчетверо розмір пенсій", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.