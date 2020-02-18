Детей не будут принимать в детдома с 2020 года [ Редактировать ]
В Украине завершается процесс реформирования домов ребенка для устройства детей в патронатные или приемные семьи. Об этом заявил во время селекторного совещания с представителями ОГА заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, передает Корреспондент.net.
По его словам, это означает, что с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, но будут делать все возможное, чтобы ребенок жил с родными родителями, и только в исключительных случаях – направлять в патронатные или приемные семьи, а также семейные дома ребенка.
"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. До 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", – отметил Коваль.
По его словам, с этого года устройство детей в детские дома станет платным.
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