Неконкурентные зарплаты и маленький отпуск: программисты рассказали о "плюсах" своей работы [ Редактировать ]
IT-специалистов в Украине не устраивают овертаймы, неконкурентные зарплаты и небольшое количество дней отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело издание DOU, передает Корреспондент.biz.
В рамках составления рейтинга работодателей издание собрало жалобы разработчиков на условия работы в украинских IT-компаниях - собрали около 5000 комментариев, которые рассортировали по 6 основных категориях.
Разработчики часто жалуются на небольшое количество дней отпуска и больничных, работу в госпраздники, а также - на отсутствие возможности работать удаленно.
Оценивались офис компании, рабочее место сотрудников и график работы. Респонденты оставили 1346 комментариев - среди самых распространенных проблем называли плохую вентиляцию, тесные опенспейсы, недостаточное количество туалетов и плохое оснащение кухонь. Также среди "минусов" - устаревшая рабочая техника, неудобное расположение офиса, жесткий график работы и отсутствие возможности работать удаленно.
Опрошенные жаловались на отсутствие возможностей для роста и отсутствие обратной связи.
Разработчики жалуются, что компания часто не компенсирует им средства, потраченные на посторонние образовательные курсы. Также жалуются, что ходить на подобные курсы выходит только в свободное от работы время.
IT-специалисты недовольны непрофессиональным менеджментом, устаревшими технологиями и токсической корпоративной культурой.
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Напомним, в Украине вырастут зарплаты.
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