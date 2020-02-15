У Києві за підтримки благодійного фонду "Таблеточки" провели IT-майстер-клас для онкохворих дітей [ Редактировать ]
Сьогодні міжнародний день онкохворих дітей. У Києві провели IT-майстер-клас для малечі, яка поборола рак. Про мету заходу - розкаже Ксенія Барвіненко.
Валентин - один із наймолодших учасників майстер-класу, хлопчик обожнює комп'ютерні ігри та навіть сам створив кілька простих програм. З першого погляду, ніхто й не здогадається, що він поборов рак, утім такі спогади важко забути.
"У меня было два диагноза На 8 месяцев - это было в 2017, мне сделали пересадку. Из друзей - итальянских, а второй - переехал в Германию", - розповідає Валентин, учасник майстер-класу.
У кожної дитини, яка прийшла на цей майстер-клас, своя історія:
"Я болел раком крови 3 стадии, я уже три года, два года после болезни - а год я был в болезни. Одноклассники все знали, они мне эти открытки отсылали", - розповідає Іван, учасник майстер-класу.
"Рак крови, я болел, когда мне еще было три года, я ничего не помню. Я помню что твое может случится - это страшно. Я свои игры пробовал писать. Сейчас свою игру делаю", - розповідає Женя, учасник майстер-класу.
Але наслідки захворювання не дають про нього забути повністю. Коли друзями стають сусіди по палаті - важко знайти нових у школі.
"Из-за того что я вешу намного больше, но вот в школе к этому относятся не нейтрально", - зізнається Валентин, учасник майстер-класу.
Саме для того, аби діти навчилися спілкуватися з однолітками та знаходити друзів, фонд "Таблеточки"організовує такі майстер класи.
"У нас есть истории на раскрытие их эмоций", - зазначила Юлія Павленко, координаторка соціальних програм для дітей и підлітків.
Головне, кажуть у фонді, це пам'ятати, що хворим дітям потрібна не лише медична допомога, а й моральна підтримка та друзі.
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