Утечка токсичного газа "убила" 14 человек [ Редактировать ]
В Пакистане, в городе Карачи произошла утечка газа, которая "убила" минимум 14 человек. Об этом сообщает CNN.
Как рассказали местные чиновники, несколько сотен людей госпитализировали из-за проблем с дыханием и сильным жжением в глазах. К медикам обратились около 650 человек.
Население очень обеспокоено данной ситуацией, поскольку токсичный газ и дальше вытекает. Местные чиновники до сих пор пытаются найти источник проблемы.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату. Ми писали о том, что под Ивано-Франковском на людей напали с гранатами, а также под Луганском дети подорвались на гранате.
Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих.
Также ранее мы писали о том, что в Киеве взорвали банкомат и украли деньги. Неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу.
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