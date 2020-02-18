В Пакистане, в городе Карачи произошла утечка газа, которая "убила" минимум 14 человек. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали местные чиновники, несколько сотен людей госпитализировали из-за проблем с дыханием и сильным жжением в глазах. К медикам обратились около 650 человек.

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Местных жителей временно отселят в более безопасные районы, где они смогут нормально дышать.

Население очень обеспокоено данной ситуацией, поскольку токсичный газ и дальше вытекает. Местные чиновники до сих пор пытаются найти источник проблемы.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату. Ми писали о том, что под Ивано-Франковском на людей напали с гранатами, а также под Луганском дети подорвались на гранате.

Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих.

Также ранее мы писали о том, что в Киеве взорвали банкомат и украли деньги. Неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу.