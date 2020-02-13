Созыв Совбеза ООН Россией: как отреагировали в МИД [ Редактировать ]
На 20 февраля Украина созывает специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Глава МИД Вадим Пристайко примет участие в дискуссии.
В ходе встречи будет обсуждаться широкий круг вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.
В МИД назвали "проверенным трюком" российской дипломатии инициативу России созвать накануне обсуждения в Генассамблее заседание Совбеза ООН, посвященное минским соглашениям.
Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию.
Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях, и "с высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе".
Напомним, ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США.
А еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений
Также мы писали о том, что Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А также, Хорватия на полгода возглавила ЕС.
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