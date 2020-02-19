Світловий фестиваль: у Копенгагені освітили темряву [ Редактировать ]
Освітити темряву взялися у Копенгагені - там триває щорічний світловий фестиваль. Його зазвичай проводять у лютому. Цьогоріч на все місто сяє зелений маяк. Історичні пам'ятки, мости й канали - прикрасили яскравими інсталяціями - їх понад шість десятків. А ще організатори закликають усіх до вечірніх пробіжок, аби встигнути побачити всі локації фестивалю.
"Наша подія - як промінь сонця у цю похмуру пору року. Нас тішить, що завдяки фествалю люди більше часу проводять на свіжому повітрі й спілкуються з друзями", - говорить Єспер Конгшауг, куратор фестивалю.
"Це навіть веселіше, ніж ми думали. Усе місто просто сяє. І люди теж - бо чіпляють ліхтарики просто собі на одяг", - говорить Джанет Вейс, учасниця забігу.
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