В среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины принял несколько важных решений о выделении средств для фермеров, молодых учителей и ветеранов. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

Так, в рамках программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей, на которую предусмотрено 4 млрд грн, планирует направить 1 млрд грн на поддержку развития животноводства и переработку сельхозпродукции.

Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое.

Также он сообщил, что будет назначена ежемесячная доплата 705 учителям начальных классов, которые пройдут сертификацию.

Читайте также Кабмин опубликовал отчет о работе за 2019 год

"Правительство поддерживает молодых учителей. 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада", - написал премьер.

По его словам, госбюджет на 2020 год предусматривает на эти цели 10,8 млн грн.

Кроме того, Кабмин выделил 1,354 млрд грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.

По словам Гончарука, каждый человек получит от 570 грн до 4 тысяч 120 грн, что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая.