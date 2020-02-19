Поддержка фермеров, учителей и ветеранов: Кабмин выделил деньги [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины принял несколько важных решений о выделении средств для фермеров, молодых учителей и ветеранов. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.
Так, в рамках программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей, на которую предусмотрено 4 млрд грн, планирует направить 1 млрд грн на поддержку развития животноводства и переработку сельхозпродукции.
Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое.
Также он сообщил, что будет назначена ежемесячная доплата 705 учителям начальных классов, которые пройдут сертификацию.
"Правительство поддерживает молодых учителей. 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада", - написал премьер.
По его словам, госбюджет на 2020 год предусматривает на эти цели 10,8 млн грн.
Кроме того, Кабмин выделил 1,354 млрд грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.
По словам Гончарука, каждый человек получит от 570 грн до 4 тысяч 120 грн, что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая.
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