В среду, 19 февраля, в Одессе в связи с военными учениями по тревоге подняли истребитель Су-27 Воздушных сил ВС Украины. Об этом сообщает "Думская".

Самолет взлетел со Школьного аэродрома примерно в 9:50. Сел примерно в 11:30.

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В воздушном командовании Юг журналистам рассказали, что взлет истребителя связан с тренировкой зенитно-ракетного дивизиона, который еще накануне выдвинулся из пункта постоянной дислокации на юг области.

На учения прибыли начальники противовоздушной обороны всех воздушных командований ВС Украины. Зенитно-ракетный дивизион С-300 развернут в полевых условиях, в его задачи входит перехват цели на различных высотах, курсах и скоростях.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.