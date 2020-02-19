Интенсивный бой на Донбассе: в Германии призвали расследовать атаку [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, немецкое правительство осуждает эскалацию на Донбассе, а также призвало провести расследование об атаке боевиков. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает DW.
По ее словам, вчерашнюю атаку незаконных вооруженных формирований на Донбассе должна расследовать независимая инстанция, а миссия ОБСЕ для этого должна получить беспрепятственный доступ.
Ранее мы писали о том, что 18 февраля вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и сделал попытку прорваться через линию разграничения.
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