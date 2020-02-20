Масштабное ДТП: в Канаде столкнулись 200 автомобилей [ Редактировать ]
В Канаде, в городе Монреаль произошло жуткое ДТП. На одном из шоссе столкнулись 200 автомобилей. Об этом сообщает Radio Canada и CBC News.
В аварии пострадало более 90 человек, а два человека погибли на месте аварии. 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.
Как выяснилось, авария произошла из-за сильных снежных порывов, которые снизили видимость на дороге почти до нуля. В результате ДТП повреждено около 100 автомобилей и десяток грузовиков.
Также, в аварию попал школьный автобус, но никто из детей не пострадал. Автобус столкнулся с автоцистерной.
Так, этот участок закрыли в обоих направлениях. 10-километровый отрезок еще будет закрыт, пока там не уберут все обломки автомобилей.
Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.— CBC Montreal (@CBCMontreal) February 19, 2020
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