Эвакуация из Уханя: появилось видео с борта самолета [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Украину эвакуировали людей из Уханя. В сети появилось видео с борта самолета. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале "Блог молодого журналиста".
На записи видно, как люди в защитных костюмах раздают эвакуированным коробки: возможно, с едой или средствами защиты. Все пассажиры самолета находятся в защитных масках.
Напомним, самолет больше часа кружил над Украиной, после чего приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетел в Харьков и удачно там приземлился.
Далее прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
Отметим, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры не заходили, все необходимые процедуры они прошли в самолете.
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