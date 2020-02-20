В четверг, 20 февраля, в Украину эвакуировали людей из Уханя. В сети появилось видео с борта самолета. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале "Блог молодого журналиста".

На записи видно, как люди в защитных костюмах раздают эвакуированным коробки: возможно, с едой или средствами защиты. Все пассажиры самолета находятся в защитных масках.

Напомним, самолет больше часа кружил над Украиной, после чего приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетел в Харьков и удачно там приземлился.

Далее прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Отметим, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры не заходили, все необходимые процедуры они прошли в самолете.