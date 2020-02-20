Несмотря на то, что на календаре еще февраль, за окном уже 9 дней как наступила метеорологическая весна.

Жители Киева активно делятся в социальных сетях фотографиями цветущих растений.

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В частности, в столице уже расцвели мускари и гиацинты. Фото цветов поделилась Светлана Омельянчик.

Ранее пользователи также публиковали фото цветущих подснежников.

Более того, была информация о том, что из-за аномально теплой зимы 15 января цветы появились даже на некоторых деревьях.

Синоптики утверждают, что причиной теплой погоды в Украине является антициклон.

Ранее мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.

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