Весна в феврале: в Киеве зацвели мускари и гиацинты [ Редактировать ]
Несмотря на то, что на календаре еще февраль, за окном уже 9 дней как наступила метеорологическая весна.
Жители Киева активно делятся в социальных сетях фотографиями цветущих растений.
В частности, в столице уже расцвели мускари и гиацинты. Фото цветов поделилась Светлана Омельянчик.
Ранее пользователи также публиковали фото цветущих подснежников.
Более того, была информация о том, что из-за аномально теплой зимы 15 января цветы появились даже на некоторых деревьях.
Синоптики утверждают, что причиной теплой погоды в Украине является антициклон.
Ранее мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.
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