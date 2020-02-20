Протестами зустрічають евакуйованих жителі Полтавщини. Відучора, щойно з'явилася інформація про майбутнє місце карантину, жителі Нових Санжарів вийшли на протест. Причина - та сама, що раніше спричиняла протести на Тернопільщині та депутатські звернення до президента на Київщині: люди проти сусідства з карантином. Навіть зараз, попри офіційну інформацію, що усі, кого прийняли на борт в Ухані, здорові й не виявляють ознак інфекції.

Нові Санжари не мають спокою від учорашнього вечора. Люди бунтують проти заселення в санаторій Національної гвардії евакуйованих з Уханя. Від 7 години ранку перекрили всі в'їзди до селища, не пропускали жодної автівки. На прохання правоохоронців розблокувати рух - не реагували. Дійшло до сутичок.

Щоб вгамувати протестувальників та розблокувати дорогу, поліція застосувала важку техніку.

"Есть несколько задержанных личностей. Которые сейчас устанавливаются их личности. Им выпишут административные протоколы, и я так полагаю, что они будут отпущены домой. Я не вижу больших критических ситуаций", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Однак люди відступати не збираються. Принесли шини, на дорозі стали живим ланцюгом.

Люди кажуть - не відступлять і жодного автобуса не пропустять. Медичний центр "Нові Санжари" розташований у центрі селища, через дорогу - житлові будинки.

"Я не впевнена, що ми тут не захворіємо. В мене тут діти живуть, внуки, живуть і я боюся особисто. Десь можна було поселити і там - де менше людей. У нас і так тут ці Санжари маленькі", - занепокоєна Світлана Теличко, жителька селища Нові Санжари.

Заспокоїти людей приїхав заступник міністра охорони здоров'я України. Евакуйованих із Уханя повністю ізолюють у медцентрі на два тижні. За цей час вони щонайменше 4 рази пройдуть повне обстеження.

"Ми взнаємо про проблеми у всіх: про хронічні, не інфекційні якісь хвороби. Тому там буде медична бригада весь час з екстреної медичної допомоги. В них буде все для реанімації, на випадок будь-яких заходів і на надання медичної допомоги. Плюс буде чергувати швидкі медичні допомоги з обласних закладів Харкова і Полтави", - наголосив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.

Проте, люди продовжують блокувати під'їзди до медичного центру. На території самого санаторію - тиша, одна частина, де знаходиться адміністрація, буфет та спальний корпус - взагалі відчинена. Жодних перешкод немає, охорона не чергує. Кімнати порожні.

Усіх евакуйованих мають заселили у звичайні номери на кілька ліжок. З обладнання в кімнатах є - тумбочки, телевізор та холодильник.

Як повідомили в Кабміні, медичний персонал, супроводжуючі особи і, власне, евакуйовані з Китаю, перебуватимуть в окремих приміщеннях медичного центру в Нових Санжарах. Усі відходи закладу не потраплятимуть у загальну каналізацію - їх утилізують в особливому порядку.